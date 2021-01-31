أول ظهور لـ شيماء علي بعد عمليتها الجراحية في وجهها وتعلق على تغير ملامحها.. فيديو وصور

شيماء علي، الفنانة الكويتية، عادت للظهور بوجهها بعد فترة من إثارتها للجدل حول إجرائها لعملية تجميل، وبعد أن كشفت عن خضوعها لعملية جراحية في أنفها.

أول ظهور لشيماء علي بعد جراحتها في أنفها

ونشرت الفنانة شيماء علي فيديو على حسابها بسناب شات، فيديو ظهرت به بوجهها للمرة الأولى بعد عمليتها الجراحية في وجهها، وظهرت به وهي تلتقط مجموعة من الصور في أحدث جلسة تصوير لها، واستعرضت إطلالتها أمام الجمهور، وعلقت شيماء علي على الجدل الذي أثير حول العملية التي خضعت لها وتطورات حالتها الصحية وكذلك على ظهورها الذي لاقى تفاعل أيضاً من متابعيها والجمهور.

وقالت شيماء علي إنها أصبحت بخير حالياً بنسبة 60%، وأن هدفها من العملية كان للتخلص من الاختناق في أنفها وليس للتجميل، وسخرت من الذين ادعوا خضوعها للتجميل وتغير ملامحها، واستعرضت شكل انفها لحسم جدل خضوعها لعملية تجميل، وأضافت إنها ما زالت تعاني من تورم أنفها بعد العملية ولكنها سعيدة بسبب تخلصها من الأزمة الصحية التي كانت تلازمها في أنفها.

شيماء علي تخضع لعملية جراحية وتثير الجدل

وأثارت شيماء علي الجدل في الفترة الأخيرة بسبب عمليتها الجراحية، والتي بدأت بنشرها فيديو ظهرت به بوجه ملفوف بضمادة وبكدمات زرقاء حول عينيها بعد خضوعها لعملية جراحية في الأنف، وتحدثت شيماء لجمهورها في الفيديو وقالت إنها لا تستطيع الحديث ولكنها تتحسن، وأثارت القلق بسبب عدم كشفها عن تفاصيل عمليتها الجراحية وهو ما جعل البعض يتكهن بخضوعها لعملية تجميل في الأنف.

حقيقة خضوع شيماء علي لعملية تجميل

وأثار ظهور شيماء علي الجديد الجدل بسبب اهتمام الجمهور بحقيقة خضوعها لعملية تجميل، وهو ما جعل البعض يعلق على التغيرات التي طرأت في وجهها وأنفها، ونفت شيماء علي في فيديو سابق خضوعها لعملية تجميل وقالت به:" أنا ما كنت بحاجة للتجميل قد ما كنت تعبانة، صار لي 7 سنين وأكتر وكان هم على قلبي، ودلوقتي أحس براحة ومش مهم التجميل قد ما مهم اني بتنفس"، وقالت إنها كانت تعاني من صعوبات بالتنفس من الأنف خلال حديثها، وأن العملية التي خضعت لها كانت صعبة للغاية واستمرت حوالي 5 ساعات.

وأكدت شيماء علي أنها لم تجر العملية الجراحية بهدف التجميل، ولكنها كانت تعاني من مشاكل الجيوب الأنفية منذ حوالي 7 سنوات، لافتة إلى أن طبيبها عقب العملية عبر عن صدمته من أنها كانت تعاني من مشكلة مرضية صعبة، إضافة إلى استغرابه من طريقة تنفسها بشكل طبيعي طوال الفترة الماضية، واستعرضت شيماء علي بعض الهدايا والزهور التي تلقتها من أصدقائها وزملائها بعد العملية الجراحية.