ميمي جمال تكشف لأول مرة سر اعتزالها الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضحت الفنانة ميمي جمال، تفاصيل قرار اعتزالها الفن قائلة إنه منذ وفاة زوجها الفنان حسن مصطفي دخلت في نوبة حزن وشعرت بحالة نفسية سيئة.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، إلى أنها ظلت تعاني من الحالة النفسية السيئة بعد مضي حوالي سنة ونصف على وفاة زوجها.

وقالت إحنا متجوزين بقالنا 40 سنة عشرة عمر ووقتها قررت اعتزال العمل والبقاء في المنزل بسبب تلك الحالة".

وأشارت إلى أن أخر عملت مثلت فيه كان فيلم لف ودوران مع الفنان أحمد حلمي، حيث جسدت فيه دور والدته