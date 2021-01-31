اكتشفه محمد صبحي .. جرجس بولس صديق محمود عبد المغني في مسلسل ضل راجل

كشف الفنان الصاعد جرجس بولس عن مشاركته في مسلسل "ضل راجل" للفنان ياسر جلال والمقرر عرضه في رمضان المقبل، ويجسد "جرجس" خلال أحداث المسلسل دور شاب يدعي "محمود" وهو صديق لـ محمود عبد المغني، خلال الأحداث.
مسلسل ضل راجل بطولة : "ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة وعدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.
وأشار جرجس بولس إلى أن مخرج المسلسل هو من رشحه للدور.
والمسلسل ينتمى الي نوعية المسلسلات الدرامية الإجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات و مشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.
وأعرب "جرجس" عن سعادته البالغة بالمشاركة في المسلسل مع عدد كبير من النجوم الكبار، وأضاف "جرجس" أن فريق عمل المسلسل أشاد به وبدوره وأداءه التمثيلي خلال تصوير المسلسل ومنهم الفنان محمود عبد المغني.
يذكر أن جرجس بولس" بدا مسيرته الفنية من خلال مسرح الفنان محمد صبحي، الذي اكتشفه، وكان آخر اعماله مسلسل "زودياك" والذي عرض في السباق الرمضاني عام 2019.
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