خالد جلال: الراحل فهمي الخولي هو صاحب فكرة نقل المسرحيات خارج دور العرض

القاهرة - محمد ابراهيم - قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، إنه تشرف بتكريم المخرج المسرحي الراحل فهمي الخولي، قبل وفاته.

وأضاف جلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن المخرج فهمي الخولي كان من إيقونات المسرح المصري.

واشار إلى أن الراحل كان صاحب فكرة نقل عروض المسرح خارج دور العرض والمباني المتعلقة به.