محمد مهران: أتمنى كتابة السيرة الذاتية لـ هتلر

كشف الفنان محمد مهران عن الشخصية التي يتمنى أن يكتب سيرة ذاتية عن حياتها.

وقال لـ "دوت الخليج" أنه يتمنى أن يكتب السيرة الذاتية لـ "هتلر"، لأنه من أكثر الشخصيات التي قرأ عنها، وشاهد لها العديد من الوثائقيات.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد مهران، كان مسلسل لؤلؤ الذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.