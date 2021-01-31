نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها.. رزان مغربي: أتعاون مع عزيز الشافعي في أغنية جديدة قالت رزان مغربى إنها تقوم بتجهيز أغنية جديدة لها في عام ٢٠٢١ مع الملحن عزيز الشافعى. الليل طويل.. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته نشر الفنان حسن الرداد مجموعة صور جديدة عبر حسابه الرسمي الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد شقيقة زوجها نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

في ذكرى رحيل سهير الباروني .. تعرف على ما حدث لها بعد وفاة ابنتها يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنانة سهير الباروني، التي رحلت عن عالمنا في 31 يناير عام 2012، عن عمر يناهز 74 عامًا، وتعد واحدة من أبرز الكوميديانات في تاريخ الدراما والسينما المصرية، وقدمت عددًا من الأعمال أهمها "لن أعيش في جلباب أبي"، و"مغامرات زكية هانم" و"فرقة ناجي عطالله" و"للثروة حسابات أخرى". بصورة نادرة رفقة والديها .. رانيا محمود ياسين تسترجع ذكريات تكريمها في أمريكا نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن .. رزان مغربي تتعاون مع عزيز الشافعي في أغنية جديدة .. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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