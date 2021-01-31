في عيد ميلاد دريد لحام.. تزوج سرا من فنانة وانفصل عنها للحفاظ على أسرته

يحتفل الفنان السورى دريد لحام اليوم الأحد بذكرى ميلاده، والذى يعتبر أحد أشهر نجوم الوطن العربى، حيث قدّم الكثير من الأعمال المسرحية التي تركت بصمة كبيرة في عقول المشاهدين.

وكشف "لحام" فى أحد تصريحاته الصحفية لأول مرة أنه تزوج سرا من الفنانة "صباح جزائري" عام 1977، على زوجته الثانية "السيدة هالة"، لمدة شهرين فقط، حيث فضل الانفصال عنها سعيا منه للحفاظ على منزله وأسرته، معلنا أنه مازال يكن لـ "صباح" كل الود والاحترام بوصفهما زملاء، رافضا الرأي الذي يقول إن مسلسل "باب الحارة"، أعاد وهج اسمها عربيا، بعد غيابها عدة سنوات عن الساحة الفنية، كونها مازالت حاضرة من خلال أعمالها الفنية السابقة.