دنيا عبد العزيز: لن ألجأ لإجراء عمليات تجميل

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز إنها ليست ضد عمليات التجميل خاصة عدم الإفراط فيها.

وأضافت دنيا عبد العزيز،خلال الندوة التي عقدها موقع دوت الخليج:"أنا ليست ضد عمليات التجميل ولكني لن أقوم بها خاصة أنني أشعر بالرعب عندما أري شكل الحقن".

وتابعت : أريد أن أوضح أمرا هاما ، عندما أحتاج الي اجراء عملية تجميل سوف أقوم بها .

وتحدثت دنيا عبدالعزيز، أيضا، عن النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وأخرون، تأليف واخراج محمد سامى.