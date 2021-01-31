قي عيد ميلاد نبيل الهجرسي.. تعرف على عدد زيجاته

تحل اليوم الأحد الموافق 31 يناير، ذكرى ميلاد الفنان نبيل الهجرسي الذي قدم العديد من الأعمال الفنية على مدار مشواره الفني.

وتزوج نبيل الهجرسى من الفنانة والمنتجة الشهيرة إسعاد يونس لبضع سنوات أنجب خلالها ابنتهما "نورهان"، وبعد انفصالهما بعامين تزوج من السيدة سهام صبرى والتى أنجب منها ثلاثة أبناء هم: منة وهبة الله ونور الدين".

توفي نبيل الهجرسي يوم السبت 19 يناير عام 2013 إثر إصابته بهبوط مفاجئ فى الدورة الدموية وذلك عقب ساعات من خطبة ابنته هبة للاعب أمير عزمي مجاهد لاعب الزمالك السابق.