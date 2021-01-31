في ذكرى رحيل زيزي البدراوي.. تعرف على عدد زيجاتها

تحل اليوم الأحد31 يناير، ذكرى وفاة الفنانة القديرة زيزى البدراوى، التى ولدت في القاهرة يوم 9 يونيو 1944، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، بعد صراع مع المرض.
بدأت الفنانة زيزي البدراوي، مشوارها الفنى بخطى ثابتة، وتميزت بأسلوبها الخاص، بعدما اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار فنيًا عام 1957، واليوم دوت الخليج ترصد أهم محطة فى حياتها.
في حياة الفنانة الراحلة زيزي البدراوي زوجان، الأول هو المخرج عادل صادق، والذي التقته حينما رشحها لبطولة فيلم "حبي في القاهرة" عام 1966 مع المطرب اليمني أحمد قاسم.
الزواج، تم قبل بدء تصوير الفيلم وبرغم ذلك استطاعت زيزي أن تتحدى الفشل وتنطلق نحو النجومية حتى أصبحت من كبار فنانات الستينيات، ولكن زواجها من المخرج المصري لم يستمر طويلا وحدث الانفصال.
الفنانة الراحلة تزوجت بعد ذلك في بداية السبعينيات من أحد المحامين، وكان يدعى توفيق عبدالجليل، والذي أحبته كثيرا ولطالما كانت تردد سيرته خلال الحفلات ولقاءات الأصدقاء، حتى أنها ابتعدت نسبيا عن السينما وأصبحت تقدم أعمالا قليلة في العام الواحد.
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