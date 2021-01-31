حنان مطاوع تقع فى حب رجلين بمسلسلها الجديد ”ورد”

تقع النجمة حنان مطاوع فى حب رجلين خلال أحداث مسلسلها الجديد "ورد"، الأول نضال الشافعى الذى يعمل دور رجل أعمال، والثانى الفنان الشاب محمد عز ويجسد دور محامى ضمن أحداث المسلسل، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وتواصل حنان مطاوع، تصوير مشاهدها فى العمل، في أول بطولة مطلقة لها خلال الماراثون الرمضاني، وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، وتتعرض شخصية "ورد" خلاله للعديد من الضغوطات والصعوبات المتتالية، ويكون هناك الكثير من المفاجآت تكشفها حلقات المسلسل.

ويعد المسلسل أول إخراج تلفزيوني للمخرج شادي أبو شادي بعد تجربته السينمائية بفيلم شاومينج المنتظر عرضه الشهر الجاري.

"ورد" بطولة حنان مطاوع، نضال الشافعي، محمد لطفي، صلاح عبدالله، محمد عز، هاجر الشرنوبي، تيام مصطفى قمر، ساره الشامي وآخرين، من تألیف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي، ويصور فريق العمل من 18 ساعة إلى 22 ساعة يومياً للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل في ظل التزامه بالإجراءات الاحترازية.

وعرض مؤخرًا آخر أعمال حنان مطاوع وهى حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا على مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات، والعمل بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.