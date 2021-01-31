20 مليار مشاهدة لقناة شاكيرا على ”يوتيوب”

تمتلك النجمة العالمية شاكيرا شعبية جارفة حول العالم وذلك منذ ظهورها على الساحة الغنائية، حيث استطاعت أن تحدث ضجة فى الوسط الموسيقى حول العالم لتتحول لواحدة من أنجح الفنانين اللاتينيين فى التاريخ.
استطاعت النجمة العالمية شاكيرا البالغة من العمر (43 عامًا) أن تحقق إنجازا جديدا أذهل الملايين حول العالم، حيث حصدت قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب" أكثر من 20 مليار مشاهدة حتى الآن وهو رقم ضخم جدًا، وهى القناة التى تضم أكثر من 31.9 مليون شخص.
وتضم قناة شاكيرا على "يوتيوب" كل أعمالها الغنائية إضافة إلى عدد من كواليس حفلاتها وبعض اللقاءات، وهو ما جعل قناتها قريبة لقلب عشاقها ومحبيها حول العالم كونها الطريق الأسهل والأنسب لمتابعة أدق تفاصيل حياة شاكيرا فى عالم الموسيقى والغناء.
يذكر أن شاكيرا بدأت مسيرتها الفنية عام 1990، ومن أبرز الأغنيات التي قدمتها "waka waka" و"hips don't lie" و"whenever, wherever"، وغيرهم
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