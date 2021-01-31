”مصباح علاء الدين” لـ محمد رمضان تقترب من 7 ملايين مشاهدة

اقتربت أغنية "مصباح علاء الدين" الذى طرحها النجم محمد رمضان من تحقيق 7 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب فى أقل من أسبوع، وهى من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتقول كلمات الأغنية :"من صغرى كنت شايف.. وأنا بلمس النجوم.. ولا عمرى كنت خايف.. كل أما أقع بقوم.. وحلمت بالبطولة.. جايلك يا صفوف يا أولى.. وآدى حلم الطفولة.. أهو اتحقق فى يوم، ماكانش ليا واسطة.. مادعكتش الفانوس.. بالعكس حلمت حلم.. كان رؤية مش كابوس.. والناس الطيبين.. واقفين مستجدعين.. هما ودعوة أمى.. مصباح علاء الدين.. من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم.. أعدائى يكتروا يختفوا يظهروا مافرقش معايا الهجوم.. لما أنا مش فارق معاك.. والناس كلها وياك.. اسأل عيلتك تقولك.. بنشوفه من وراك".

وفى سياق مختلف، أوشك رمضان على الانتهاء من تصوير مشاهد ديكوره الرئيسى بمسلسل "موسى"، والذى تم بناؤها فى منطقة دهشور، ويجسد رمضان ضمن أحداث العمل شخصية رجل صعيدى يدور حوله العديد من القصص والحكايات المشوقة.

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، هبة مجدى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.