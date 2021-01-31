تفاصيل شخصية حنان مطاوع في مسلسل "ورد"

القاهرة - محمد ابراهيم - تُشارك الفنانة حنان مطاوع في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ورد"، و تُجسد خلال الأحداث دور إمرأة تقع في غرام رجلين الأول يُقدم شخصية رجل أعمال ويُجسد دوره الفنان نضال الشافعي، والثاني الفنان محمد عز الذي يجسد دور محامي، كما أنها تتعرض للعديد من الضغوطات والصعوبات المتتالية، و الكثير من المفاجآت التي ستكشفها الحلقات.

مسلسل"ورد" من تألیف فتحي الجندي، إخراج شادي أبو شادي، بطولة حنان مطاوع، نضال الشافعي، محمد لطفي، صلاح عبدالله، محمد عز، هاجر الشرنوبي، تيام مصطفى قمر، سارة الشامي.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع الدرامية حكاية "أمل حياتي" التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، وهو بطولة بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، والحكاية من تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.