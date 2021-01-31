صدفة تجمع أمينة خليل بزوجها في "خلي بالك من زيزي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تُشارك الفنانة أمينة خليل في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "خلي بالك من زيزي"، و تُجسد خلال الأحداث دور طالبة جامعية تقوم بالتعرف صديق لها، يُجسد دوره الفنان علي قاسم، ثم يتزوجا بعد ذلك، ويتعرضان للعديد من المشكلات، ويجسد الفنان محمد ممدوح دور محامي يساندها في المشاكل التي تتعرض لها، والمسلسل ينتمي لنوعية الـ15 حلقة.

مسلسل "خلي بالك من زيزي" سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، إخراج كريم الشناوي، بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، علي قاسم، صفاء الطوخي، وسلوى محمد علي، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم.

والجدير بالذكر أن الفنانة أمينة خليل يعرض لها حاليًا بالسينمات فيلم "وقفة رجالة"، وهو بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد سلام، صفاء الطوخي، وايمان السيد، وهو من تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي.