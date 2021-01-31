أمام زوجته.. كريم فهمي يستعرض عضلاته بالأهرامات

وظهر كريم فهمي مع زوجته من امام الاهرامات بصورة كوميدية و هو يقوم بأستعراض عضلاته و هو يحمل الحجر مما اثار اعجاب متابعيه.
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وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.
تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليفه وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، وشارك فيه هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.
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