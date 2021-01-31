ووجه أحد المتابعين لنورا تساؤلا: "ما هو شعورك بعدما تعرضتِ للتنمر الإلكتروني عبر الإنترنت؟"، لترد ابنة الهضبة: "لا أعرف ما معنى التنمر الإلكتروني".
أما عن رأيها في دينا الشربيني وذلك بعد انفصالها عن والدها بعد زواج استمر 3 سنوات، قالت نورا: "أحب دينا الشربيني كثيرا وهي إنسانة رائعة وطيبة للغاية".
وعن علاقتها بوالدها عمرو دياب، أكدت نورا أن والدها يدعمها كثيرا في حياتها وتراه من أكثر الآباء اجتهادا وعملا، كما وصفت والدتها الفنانة شيرين رضا بأنها صديقتها وليست والدتها فقط.
وتعرضت نور، ابنة النجم عمرو دياب من زوجته الأولى شيرين رضا، للتنمر بسبب صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كان وجهها فيه قريبا من الكاميرا إلى حد كبير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رد ناري من نورا عمرو دياب بعد تعرضها للتنمر.. وهذا ما قالته عن دينا الشربيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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