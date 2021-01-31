ميمي جمال تعلن اعتزالها الفن وتحسم حقيقة خلافها مع أبنائها:"تأثرت نفسياً بعد وفاة زوجي"

ميمي جمال، الفنانة المصرية القديرة، أكدت اليوم أخبار اعتزالها الفن بع مسيرة فنية طويلة، وكشفت تفاصيل اتخاذها قرار الاعتزال بعد وفاة زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى.

ميمي جمال تكشف تفاصيل اعتزالها التمثيل

وقالت الفنانة ميمي جمال في مداخلة هاتفية لها مع قناة "ten"، إنها قررت اعتزال الفن نهائياً، وكشفت أسباب وتفاصيل اتخاذها هذا القرار، وقالت إنها تأثرت نفسياً بعد وفاة زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى، وظلت لمدة عام ونصف مبتعدة عن العمل بسبب حزنها، وأضافت إن زوجها كان عشرة عمرها ومتزوجة منه لأكثر من 40 سنة، وعادت للعمل في فيلم "لف ودوران" في 2016، وذلك بعد طلب أحمد حلمي منها المشاركة في دور والدتها.

ميمي جمال تتحدث عن أسباب اعتزالها الفن

وأضافت ميمي جمال في تصريحاتها إنها قررت الاعتزال خاصة إنها تعمل في الفن منذ أن كان عمرها 9 سنوات، ورأت أنه يكفي ما قدمته طوال مسيرتها، وأشارت إلى إنها فعلت كل شيء في حياتها أثناء عملها، وأنجبت أبنائها أثناء نشاطها الفني حتى أن والدتها ساعدتها في تربيتهم لذلك قررت الاكتفاء بما قدمته في حياتها.

ميمي جمال تحسم الجدل حول علاقتها بأبنائها

وانتقلت ميمي جمال للحديث عن أبنائها، خاصة بعد تداول شائعات حول خلافها معهم ومعاناتها من الوحدة بسبب ابتعادهم عنها، وقالت إنها قالت تصريحاتها فهمت بشكل خاطئ، لأنها قالت إن أبنائها يعيشون في منازلهم وهي تزورهم وأن لكل منهم نظام حياته الخاص، واعتقد البعض انها تقصد انهم منفصلين عنها، وعبرت عن انزعاجها من هذه الشائعات خاصة أن بناتها تأثرن نفسياً بسبب التصريحات وعاتبنها بسبب اعتقاهن انها أطلقت هذه التصريحات بالفعل.

وقالت ميمي جمال إنها لا تعاني من الوحدة، وتجتمع مع أبنائها وأحفادها، وتسعد بالسؤال عنها من زملائها والإعلاميين، وحزنت بشدة بسبب حزن بناتها من هذه الشائعات، وأكدت إنها لا تقول مثل هذا الكلام على بناتها، وقدمت ميمي جمال في مسيرتها الطويلة عشرات الأدوار المميزة ومنها مسلسل "الحاج متولي" و"الباطنية" وفيلم "لصوص لكن ظرفاء" وغيرها، وكانت آخر أعمالها في فيلم "لف ودوران" في 2016، وكانت متزوجة من الفنان الراحل حسن مصطفى والذي توفي عام 2015.