إصابة المخرج خالد يوسف بفيروس كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المخرج خالد يوسف عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

كتب خالد يوسف منشورًا قال فيه :"استلمت الآن نتيجة فحص كورونا، الحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه، قعدت أنأ علي نفسي إني طول الوقت على سفر ولم أصاب بكورونا وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس، والحمد لله لا أشعر بأي أعراض من اللي بيقولوا عليه، دعواتكم أن تمر بسلام".

وطلب المخرج خالد يوسف، من محبيه الدعاء لشقيقه بالدعاء العاجل بالشفاء من فيروس كورونا، حيث كتب :"دعواتكم لشقيقي الذي مازالت حالته حرجة".

وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف السينمائية هو فيلم"كارما"، وهو من تأليفه وإخراجه، بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، غادة عبدالرازق، ماجد المصري، زينة، وفاء عامر.