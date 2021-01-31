"قطع بعض عظام القفص الصدرى".. تفاصيل حورية فرغلي بأمريكا

القاهرة - محمد ابراهيم - سافرت الفنانة حورية فرغلي فجر اليوم، برفقة والدتها وشقيقها، لولاية شيكاغو الأمريكية، لإجراء عملية جراحية في "الأنف"، ومن المُقرر أن يقوم بتنفيذ هذه العملية لها واحد من أشهر الأطباء هناك، كما تستغرق رحلتها حوالي 22 ساعة، لتوجه حورية إلى تركيا، ثم إلى شيكاغو.

ومن المقرر أن تستغرق هذه العملية حوالي تسع ساعات كاملة، حيث سيقوم الطبيب بقطع بعض "العظام" من القفص الصدري، ويقوم بزرعها في أنفها، لاسيما أنها تعاني من عدم وجود عظام في الأنف، بسبب خضوعها للعديد من العمليات الجراحية خلال الفترة الماضية.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي الدرامية مسلسل "مملكة الغجر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الغيطي، فيفي عبده، حازم سمير، سناء شافع، سامح الصريطي، ميار الغيطي.