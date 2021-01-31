شاهد.. محمد الشرنوبي وزوجته يخطفان الأنظار عبر إنستجرام

نشرت راندا رياض، زوجة محمد الشرنوبي، صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت راندا في الصورة برفقة محمد الشرنوبي داخل سيارتهما، مما أثار إعجاب متابعيها. وكان الفنان محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض أعلنا عن تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، عبر خاصية الستورى.

ونشر محمد الشرنوبى نتيجة المسحة التى أجراها والتى كشفت عن تعافيه من الإصابة بالفيروس. كما كتبت زوجته راندا عبر "إنستجرام:" "الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا وأتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".

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