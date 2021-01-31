في عيد ميلاد جاستين تمبرليك.. تعرض للخيانة من بريتني سبيرز

يصادف اليوم الأحد عيد ميلاد واحد من أهم وأشهر نجوم الاغنية الغربية، المغني الامريكي جاستين تمبرليك الذي يكمل اليوم الـ 31 من شهر يناير عامه الـ40.

جاستين تمبرليك كانت تجمعه علاقة وقصة حب بالنجمة العالمية بريتني سبيرز وذلك في بداية مشوارهما الفنية ومن أشهر وقائع سبيرز الشخصية هو اتهام حبيبها السابق المغني الأمريكي جاستين تيمبرليك لها بالخيانة، وقدم فيديو كليب Cry Me a River.

وحكى جاستين تمبرليك خلاله عما تعرض له من خيانة على يدها حيث استعان بموديل تشبه بريتني كثيرا في الملامح.

وأكد جاستين تمبرليك مؤخرا أن هو وزوجته جيسكيا بيل استقبلا طفلهما الثاني قبل 6 أشهر خلال ظهوره في برنامج Ellen show مع الإعلامية الين دي جينيرس.

وقال جاستين تمبرليك إنه اطلق على نجله اسمه Hebrew لافتا الى أنه يعيش سعادة كبيرة وزوجته لانضمام فرد جديد لعائلتهما مع ابنهما الأول سايلس.

أنجبت جيسيكا بيل من جاستين تيمبرليك طفلهما سايلس منذ أربع سنوات، واعتاد تيمبرليك على إخفاء نجله الوحيد عن أنظار وسائل الإعلام للاحتفاظ بخصوصية حياته الشخصية.