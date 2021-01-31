خالد يوسف يعلن إصابته بكورونا دون أعراض

أعلن النائب البرلماني السابق والمخرج خالد يوسف، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لنتيجة التحاليل التي أجراها، لافتًا إلى أنه رغم الإصابة بالفيروس التاجى، لكنه لا يشعر بأي أعراض مرضية.

وكتب خالد يوسف عبر حسابة الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، "استلمت الآن نتيجة فحص كورونا ..الحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه.. قعدت أنأ علي نفسي إني طول الوقت على سفر ولم أصاب بكورونا.. وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس.. والحمد لله لا أشعر بأي أعراض من اللي بيقولوا عليه.. دعواتكم ان تمر بسلام".