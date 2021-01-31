مصطفى قمر يحضّر لـ مفاجأة في رمضان 2021

نشر مصطفي قمر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلّق مصطفي قمر قائلاً: " تفتكروا الدويك بيسرحلي شعري علشان بنصوّر إيه.. مفاجأة بإذن الله نجاح وتوفيق.. رمضان 2021". واحتفل الفنان مصطفى قمر بتحقيق حلمه وافتتاح أكاديمية قمر ونشر صور جديدة له من داخل الأكاديمية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق مصطفى قمر على الصور قائلاً: "أكاديمية قمر.. المشروع ده كان حلم بقاله سنين وكنت بدأت افقد الامل اني احققه لكن بفضل الله سبحانه وتعالي ومجهود وإصرار علي رشاد مدير اعمالي قاللي سيبني اشتغل وحافاجأك بإذن الله وفعلا بالمجهود المبذول منه ومن كل كرو العمل والمنتج الأستاذ امجد والمديرة الأستاذة مروة وكل ده تحت متابعة الأستاذ علي رشاد". وتابع قائلاً: "باشكرهم وباشكرك يا علي إنك ساعدتني في تحقيق حلمي اكاديمية قمر اللي حتخرج بإذن الله مذيعين وممثلين ومطربين وموسيقيين للحفاظ علي الفن الراقي في مصر .. قريبًا". يذكر أن أحيا النجم مصطفى قمر، واحدة من أقوى حفلاته هذا العام، وفى مشواره الغنائي في مدينة الجونة على هامش المهرجان، والتي أقامته الشركة المالكة لتيك توك بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة.

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