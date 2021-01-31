اليوم. انطلاق تصوير مسلسل "فارس بلا جواز" لمصطفى قمر

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ صناع مسلسل "فارس بلا جواز"، اليوم في تصوير أولى مشاهدهم، للحاق بالعرض في السباق الرمضاني المقبل، والمسلسل من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام، مدير تصوير تامر جوزيف، وأولى الأعمال الإنتاجية "تياترو وان".

مسلسل "فارس بلا جواز"، بطولة مصطفى قمر، شيري عادل، بشرى، ريم مصطفى، ندى موسى، ديما بياع، فاطمة عادل، محمد ثروت، طارق عبد العزيز، سليمان عيد، طارق الإبياري، محمد طعيمة، مصطفى حمزة، محمد يوسف، راندا عبد السلام، سامي مغاوري.

والجدير بالذكر أن شيري عادل شاركت مؤخرًا في حكاية"أمر شخصي"، وهي بطولة جمال عبد الناصر، ميدو عادل، نهال عنبر، وهو من تأليف عمر عبد الحميد، وإخراج محمود كامل.