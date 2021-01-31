بصورة من طفولته.. تامر شلتوت يستعيد ذكرياته مع والده الراحل

القاهرة - محمد ابراهيم - استعاد الفنان تامر شلتوت ذكريات طفولته مع شقيقه ووالده الراحل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر تامر شلتوت صورة جمعته بوالده وشقيقه الراحلين، وعلق عليها قائلاً :"كإن الصورة دي اتصورناها إمبارح، الله يرحم أبويه و أخويه و كل أمواتنا جميعًا".

وتابع تامر شلتوت قائلاً :"اللهم إني أسألك له الدرجات العلى من الجنة، وادخله الجنة، وأسألك له خلاصًا من النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، سبحانك ربي واليك المصير".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان تامر شلتوت حاليًا مسلسل "الدايرة" وهو ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشاد، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي.