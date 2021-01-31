عمرو الليثي: تعلمت العفو من والدي.. ويكشف سر نجاح "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - فى مفاجأة كبيرة ببرنامج واحد من الناس وحلقة الفنانة والإعلامية رزان مغربى ببرنامج واحد من الناس على الحياة ، والتى طلبت من الاعلامى د. عمرو الليثى تبديل الأدوار بأن تقوم هي بدور المذيع وتحاور الإعلامى عمرو الليثى بدور الضيف ، لتصبح هي المذيعة و الطبيبة النفسية لتحليل شخصية الليثى خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة.

و مع ذهول الليثي من الطلب وافق ، وقاما بتبديل الكراس ، و سألت رزان الليثى مجموعة من الأسئلة منها

اكتر حاجة اتعلمتها من والدك الراحل الاستاذ ممدوح الليثى ؟ وأجاب: " العفو ، وايضا اسرار نجاح برنامج واحد من الناس لمدة 13 عام أجاب بأن البرنامج يقدم الخير للبسطاء وربنا يوفقنا لأن النوايا صادقة".

وأقرب الاشخاص إلى قلبه ونقطة ضعفه أجاب " ابنائى " ، وبتصدق احساسك بنسبة كام فى المية وأجاب الليثى 100% وهذا نتاج الخبرة والتجارب.