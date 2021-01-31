بإطلالة عفوية.. ساندي تغازل جمهورها فى أحدث جلسة تصويرية لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص المطربة ساندي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ساندي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة عفوية جذابة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

جدير بالذكر أن آخر أفلام ساندي فيلم "عيش حياتك" مع الفنان سامح حسين، والذى تدور قصته فى إطار رومانسى كوميدى خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة فى حياته، فهو كان ناجحا فى الماضى على المستوى الشخصى والعملى، ويعيبه أنه روتينى، ويخاف من التجديد وتطورات الحياة، مما يؤدى إلى تدمير حياته الأسرية وانفصاله