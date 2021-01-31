في عيد ميلاد دريد لحام .. معلومات لا تعرفها عنه

يحتفل الفنان السورى دريد لحام اليوم الأحد، بذكرى ميلاده، والذى يعتبر أحد أشهر نجوم الوطن العربى، حيث قدّم الكثير من الأعمال المسرحية التي تركت بصمة كبيرة في عقول المشاهدين.

الفنان السوري دريد محمد حسن اللحام، ممثل كوميدي، وكاتب ومخرج، ولد في العاصمة دمشق عام 1933، درس العلوم الفيزيائية والكيميائية في جامعة دمشق، وعمل بعد التخرج مدرسًا في صلخد جنوب سوريا، وعمل أيضًا كمحاضر في جامعة دمشق.

عشق "لحام" التمثيل منذ صغره حيث كان يشترك في الفرق المسرحية بمسرح المدرسة والجامعة، كما كان يعطي دروسا في الرقص أثناء تدريسه في الجامعة.

بدأ الفنان السوري، حياته الفنية في حقبة الستينيات، من خلال التمثيل بالتليفزيون عام 1960، عندما عرض عليه المخرج الدكتور صباح قباني مدير التلفزيون السوري آنذاك، أن يشارك في بطولة مسلسل "سهرة دمشق" مما دفعه إلى التخلي عن التدريس في الجامعة، وشكل في نفس الوقت ثنائيًا فنيًا فريدًا مع الفنان نهاد قلعي حتى منتصف السبعينيات، ومن بعدها قام بكتابة وإخراج وبطولة كافة أعماله منذ الوقت.

خشبة المسرح.

ثم اتجه بعد ذلك إلى العمل المسرحي حيث اشتهر بشخصية “غوار الطوشة” التي مثلها في معظم أعماله الفنية في المسرح والتلفزيون.

وتعاون كذلك مع الشاعر والكاتب المسرحي محمد الماغوط في عدة أعمال ناجحة، منها: "الحدود"، و"التقرير"، و"كأسك يا وطن". وبعيدُا عن عمله مع الماغوط، قدم دريد لحام أيضًا مجموعة من الأعمال السينمائية الناجحة، منها: "أنا عنتر"، و"كفرون"، و"صح النوم"، و"سيلينا".

الدراما والسينما:

من أبرز الأعمال التلفزيونية التي شارك بها مسلسل "حمام الهنا" و"صح النوم" و"عائلتي وأنا" و"وين الغلط" و"أيام الولدنة"، كما قدم العديد من الأعمال المسرحية التي استمر عرض بعضها إلى أكثر من تسع سنين منها "قضية وحرامية" و"كاسك يا وطن" و"العصفورة السعيدة" و"سيلينيا".

لديه أيضًا مسيرة فنية طويلة في العمل السينمائي حيث مثل وأنتج العديد من الأفلام منها "المليونيرة" و"خياط السيدات" و"غرام في إسطنبول" و"زوجتي من الهيبيز" و"غوار جيمس بوند" واخيرا "الآباء الصغار".

الإذاعة والغناء:

خاض "دريد" تجربة "المذيع" من خلال تقديم بعض البرامج التليفزيونية، وقدم برنامجا بعنوان "على مسئوليتي" و"عالم دريد" و"هل الهلال"، كما خاض تجربة الغناء من خلال بعض الأغاني التي قدمها في عدد من أعماله الفنية.

جوائز:

نال دريد لحام خلال مشواره الفني العديد من الجوائز والأوسمة سواء من سوريا أو من البلاد العربية، حيث حصل علي وسام الكواكب الأردني، ووسام الاستحقاق التونسي عام 1979م، ووسام الاستحقاق والتميز السوري من الدرجة الأولى عام 1976، بالإضافة إلى وسام الاستحقاق الليبي عام 1991، ووسام الاستحقاق اللبناني عام 2000.

كما حصل أيضًا علي جائزة الأداء المتميز عن برنامج “هــلّ الـــهـــلال” عام 2007 في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وعلى جائزة أدونيا لمسيرة الحياة عام 2009، وعلى شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2010.

النوايا الحسنة:

اختير دريد لحام ليكون سفير النوايا الحسنة لليونيسيف في سوريا عام 1992، ثم سفيرًا لليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1997، لكنه استقال من منصبه بسبب الحرب على لبنان.