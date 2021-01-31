نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت نيللي كريم من كواليس التصوير و علقت قائلة :"قريبا ". يذكر أن الفنانة نيللي كريم، بدأت تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل إسم "ضد الكسر" وهو اسم مؤقت للعمل. مسلسل ضد الكسر انتاج العدل جروب، وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد. يذكر أن نيللي كريم شاركت العام الماضي في رمضان بمسلسل "100 وش" والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه وشاركها البطولة فيه آسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكرى. كما قدمت نيللي كريم مع الفنان ظافر العابدين فيلمًا بعنوان "خط دم" والذى عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضد الكسر .. نيللي كريم تشارك جمهورها كواليس التصوير عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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