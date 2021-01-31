فيديو ماجد الكدواني يتصدر جوجل بتصريحاته حول مكالمة عادل إمام التي غيرت حياته

ماجد الكدواني حل مع كل من الفنان بيومي فؤاد وسيد رجب ضيوف على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، على قناة "on"، وكشف الفنان ماجد الكدواني عن دور الفنان عادل إمام وكيف ساعده بعد عدم نجاح أولى بطولاته السينمائية.

ماجد الكدواني: واجهت فترة صعبة بعد فيلم "جاي في السريع"

ماجد الكدواني تصدر مؤشؤات البحث بصريحاته لبرنامج "سهرانين" عن كواليس عدم نجاح فيلمه الأول "جاي في السريع" والذي واجه العديد من الصعوبات في وقت عرضه في قاعات السينما، وأكد ماجد الكدواني أن الفيلم قد شارك في بطولته في ظل ظروف نفسية صعبة بسبب رحيل والدته فقال: "فيلم (جاي في السريع) واجهت العديد من الصعوبات قبل وبعد طرحه في قاعات السينما، فتم طرح فكرة بطولتي للعمل أثناء فترة صعبة من حياتي وهي مرض والدتي، وبعد وفاتها بدأت تصوير العمل لكنه واجه ظروف إنتاجية عند عرضه في قاعات السينما ولم أكن أعرف تفاصيل عن هذه الظروف، وقررت الابتعاد قليلا وبقيت في منزلي، وسعيت للبحث عن إجابة لهذا المصير الذي واجهه الفيلم".

ماجد الكدواني: "عادل إمام طلب مني التركيز في التمثيل"

ماجد الكدواني كشف عن تلقيه مكالمة تسببت في تغير حالته وكذلك حياته، حيث اتصل به الفنان الكبير عادل إمام من أجل دعمه ومساندته بعد فيلمه "جاي في السريع"، فقال ماجد الكدواني: "أثناء مروري بمرحلة المراجعة في حياتي، الفنان عادل إمام اتصل بي تليفونيا ولم أكن في البداية أصدق أن المتصل هو عادل إمام لكن مع حديثه تأكدت من ذلك، ووجه لي مجموعة من النصائح أهمها أن لا أهتم بأي تفاصيل تخص فيلم (جاي في السريع) أو ما حدث له في السينما، وطلب أن أركز فقط في التمثيل، وأن استمر في خطواتي، وأخبرني أن سبب اتصاله هو حبه لي ومعرفته بتفاصيل ما يحدث للفنان بعد الصعوبات التي قد يواجهها أي عمل له، وعلمت أنه حصل على رقمي الشخصي من صديقي الفنان ضياء عبدالخالق".

ماجد الكداوني: "ذهبت للمسرح لتقديم الشكر لعادل إمام"

ماجد الكدواني أكد أنه ذهب للقاء الفنان عادل إمام في مسرحه لتقديم له الشكر بعد هذه النصائح فقال: "ذهبت إلى عادل إمام في المسرح وأخبرته أن مكالمته غيرت أشياء كثيرة في نفسيتي، وفكرى وطاقتي، وقدمت له الشكر على هذا الدعم منه الذي اعتبره أثر بشكل كبير في حياتي، وتعلمت منه أن أمثل فقط"، وكان الفنان ماجد الكدواني قد شارك في بطولة فيلم "جاي في السريع" عام 2005، مع كل من الفنانة ريهام عبدالغفور، وحسن حسني، ووحيد سيف، وإنعام سالوسة، وميمي جمال.