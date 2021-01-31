المخرجة بتول عرفة لــ"دوت الخليج": آيتن عامر صديقتي منذ 15 عاما وأعرف إمكانياتها في الغناء جيدا

بتول عرفة المخرجة المصرية تستعد خلال هذه الفترة لتصوير أولى أغاني الفنانة آيتن عامر والتي أعلنت مؤخرا عن دخولها عالم الغناء وتقديمها لأغنية جديدة تحمل عنوان " بناقِص ياللا".

بتول عرفة: "لا نزال في مرحلة التحضير لكليب آيتن عامر الجديد"

بتول عرفة أكدت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على استمرار التحضيرات الأخيرة لفيديو كليب أغنية " بناقِص ياللا" التي تقوم بإخراجه للفنانة آيتن عامر التي تصور أول أغانيها كفيديو كليب خلال الفترة القادمة حيث أعلنت أنها تعاونت مع كل من الشاعر تامر حسين، والملحن وليد سعد، كما أعربت المخرجة المصرية عن سعادتها بهذه التجربة، وأشارت إلى العلاقة القوية التي تجمعها بالفنانة آيتن عامر وإيمانها بموهبتها في الغناء فقالت بتول عرفة : "بدأنا التحضيرات الخاصة بفيديو كليب أغنية (بناقِص ياللا) للفنانة آيتن عامر، لكن حتى الآن لم نبدأ تصويره، وسعيدة بهذه التجربة حيث أن آيتن عامر صديقتي منذ أكثر من 15 عاما، وأدرك جيدا إمكانياتها في الغناء، وأتمنى أن نقدم عملا يسعد الجمهور، كالأعمال الفنية التي تقدمها".

بتول عرفة تتعاون مع هاني شاكر وكارول سماحة في أعمال جديدة

بتول عرفة أشارت إلى استعدادها لإخراج مجموعة من الأعمال الجديدة مع كبار النجوم في الفترة القادمة، وتمنت أن تنجح في هذه التجارب فقالت بتقول عرفة: "إن شاء الله هناك مجموعة من الأعمال استعد لها في الفترة الحالية حيث أتعاون في بعضها مع كل من الفنان الكبير هانى شاكر، وكذلك الفنانة كارول سماحة، والفنان محمد محسن، والفنانة مي فاروق، وأتمنى التوفيق في هذه الخطوات".

بتول عرفة أوضحت كذلك أنها لم تقرر الابتعاد عن الأعمال الدرامية، بل أنها تنتظر تقديم عمل مناسب في الفترة القادمة فقالت: "أنا لم ابتعد عن الدراما لكن كل ما في الأمر هو أنني انتظر العمل المناسب من أجل تقديمه للجمهور".

أهم أعمال المخرجة بتول عرفة

بتول عرفة قدمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية، والتي من أشهرها مسلسل "أريد رجلا" والذي تم عرضه في عام 2015 وهو من بطولة كل من إياد نصار، وأحمد عبدالعزيز، وظافر العابدين، ونرمين زعزع، وندى بسيوني، ومريم حسن، والعمل من تأليف نور عبدالمجيد، ومعالجة درامية لشهيرة سلام، كما قدمت بتول عرفة مسرحية "سندريلا" عام 2006، والتي شارك في بطولتها كل من إيمان السيد، وحسن كامي، ونهير أمين، ووفاء السيد، ويوسف داوود.

يذكر أن بتول عرفة لديها تجربة كبيرة في إخراج الفيديو كليب حيث تعاونت مع كبار النجوم وحققت نجاحا كبيرا مع الفنانة كارول سماحة التي تعاونت معها في أكثر من أغنية.