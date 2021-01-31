"نغني للحياة والفرح"..تفاصيل أولى حفلات الموسم الجديد لـ "هلا بالمجاز" 2021 بالشارقة

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القاهرة ـ دوت الخليج الأحد,31 كانون الثاني (يناير) 2021 - 15:20
عشاق الغناء العراقي، سيعيشون ليلة استثنائية في افتتاحية الموسم الجديد لأمسيات هلا بالمجاز الغنائية التي يحتضنها مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في إماراة الشارقة، حيث سيأخذهم النجوم علي جاسم، ومصطفى العبدالله، ومحمود التركي الجمهور نحو ساحات وليالي العراق الدافئة في سهرة عراقية بامتياز.
وقبل أن يعتلوا خشبة المسرح ليلة 5 من فبراير المقبل، عبّر النجوم العراقيون عن سعادتهم بالتواجد في الشارقة والغناء في افتتاحية الموسم الجديد لأمسيات هلا بالمجاز، وتقديم أجمل الأغنيات لجمهورهم في دولة الإمارات، لافتين إلى أن العراق سيكون حاضراً في اللحن والصوت والإحساس.
وقال الفنان علي جاسم:" أن تغنّي في الشارقة يعني أن تضيف شيئاً كثيراً لمسيرتك الفنية، فهنا الأدب والفنّ، فنحن في ضيافة إمارة هويتها الجمال وأصالتها التاريخ، ولا يمكنني أن أصف سعادتي في لقاء جمهوري لأول مرة فيها، وأغني منها لأهلي وأحبّتي، ولوطني العراق الذي يستحق الفرح والحياة".
من جهته قال الفنان مصطفى العبدالله:" لا يوجد أجمل من محبة الناس، وعندما قدمت أولى الأغنيات لم أكن أتخيل كيف هو شكل المحبة إلا عندما لمستها ووصلتني من قلوب الجمهور، وها أنا استعد لرؤية هذه الفرحة من جديد في أعينهم عندما ألتقيهم في الشارقة الحبيبة برفقة أصدقاء وزملاء فنّ، وأتطلع أن تترك هذه الأمسية أثراً لا ينسى في أذهان الجمهور وأن نكون عند حسن ظنهم ومحبتهم".
من جانبه أوضح الفنان محمود التركي: "الأغنيات تقرّب الناس، وتلغي الحواجز والفروقات وتختصر المسافة وتخفف من الظروف الصعبة، لهذا سنتحاور في هذه الأمسية بمجموعة من أجمال الأعمال التي لاقت استحساناً ومحبة لدى الجمهور الذي أكنّ له كلّ الفضل بوجودي خلال هذه الأمسية على مسرح المجاز وفي إمارة الشارقة، وآمل أن أقدّم أعمالاً تجد طريقها لقلوب مستمعيها الذين أتوق للوقوف أمامهم في افتتاحية الأمسيات الغنائية التي تجمع الفنانين من مختلف أنحاء العالم على أرض الشارقة".
ويحيي النجوم الثلاثة الأمسية برعاية إعلامية من إذاعة الرابعة FM، يقدمون خلالها لجمهورهم في الإمارة والدولة، باقة من أجمل أعمالهم الغنائية التي لاقت أصداءً واسعة خلال السنوات الماضية، ضمن بيئة تتضمن أعلى معايير السلامة والوقاية من فايروس كورونا المستجد، وحددت ضوابط للالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، كما وضعت بوابات تعقيم على مداخل ومدارج المسرح بالإضافة إلى توفير الأقنعة الطبية والمعقمات.
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