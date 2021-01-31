كاتى بيرى تعترف بـ تبذيرها وتتعهد بالتخلى عن ”إدمانها للتسوق”

تٌعرف النجمة العالمية كاتى بيرى بأنها من أكثر النجمات أناقة، وعلى مر السنين اشتهرت خزانات ملابسها باحتوائها على عدد هائل من التصميمات المذهلة بتوقيع أهم وأشهر مصممى الأزياء.

لكن كاتى بيرى اعترفت أخيرًا بأنها مدمنة للتسوق، وأعلنت الآن عن خطتها لتهدئة شغفها بالموضة فى محاولة للمساعدة فى إنقاذ البيئة، ففى حديثها على "Instagram Live " قالت النجمة الشهيرة البالغة من العمر (36 عامًا): "كنت مدمنة جدًا للتسوق والآن أصبحت مدركه تمامًا لمدى الإسراف والتبذير الذى قمت به فى شراء الملابس".

قالت كاتى بيرى: "فى حياتى الشخصية تعهدت لنفسى أننى لن أتسوق بهذه الطريقة من جديد فما سأقوم بشرائه هو فقط بدافع الضرورة".

كاتى بيرى التى استقبلت ابنتها "ديزى دوف" مع خطيبها النجم العالمى أورلاندو بلوم فى أغسطس الماضى أشارت قائلة: "الملابس هى من بين أكثر خمسة أشياء تلوثا لكوكبنا ولا يمكننى أن أكون جزء من ذلك، خاصة مع العلم أن ابنتى سوف تكبر فى ذلك.