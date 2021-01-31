نيللى كريم تشارك المدفعجية تقديم برنامج ”هيتايا”

ظهرت النجمة نيللي كريم، مع فرقة المهرجانات الشعبية "المدفعجية"، للترويج لبرنامج جديد تقدمه معهم يحمل اسم "هيتايا"، حيث شارك ديزل أحد أعضاء الفرقة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بمجموعة صور تجمعهم مع نيللي كريم خلال التصوير، مصحوبا بتعليق: " كواليس هيتايا حكاية استنونا"، كما نشر مقطع فيديو لبرومو البرنامج تقول به نيللي: "اتفرجوا عليه واضحكوا وكل حاجة ممكنة مفيش مستحيل".

وظهرت الفنانة نيللى كريم بصحبة كل من الفنانة تارا عماد والفنان مصطفى درويش، خلال الصور الأولى من كواليس مسلسل "ضد الكسر"، حيث ظهروا معاً بلوك شخصياتهم خلال أحداث العمل المفترض عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم، كما كشفوا عن أسماء الشخصيات الذى يلعبها الثلاثى خلال المسلسل.

وانطلق الثلاثاء الماضى، تصوير مسلسل "ضد الكسر" وهو اسم مؤقت وهو بطولة النجمة نيللي كريم، ومن إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

والمسلسل إهداء لروح الفنان الكبير سامي العدل، ويواصل القائمون على العمل التحضيرات الأخيرة من اختيارالفنانين المشاركين في البطولة، حيث وقع الاختيارعلى عدد من الفنانين للمشاركة في البطولة منهم لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول وآخرين جار التعاقد معهم.