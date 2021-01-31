نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: شاهد| رسالة من رجاء الجداوي لابنتها أميرة ياسمين صبرى تحتفل بعيد ميلادها فى الطائرة.. شاهد خالد سليم يوجه رسالة لـ صلاح عبد الله بفيديو جديد.. شاهد هل تعرفون من صاحبة الصورة.. سيمون تحتفل باليوم العالمى للنساء عبر إنستجرام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفن على السوشيال ميديا.. رسالة من رجاء الجداوي لابنتها.. خالد سليم يوجه رسالة لـ صلاح عبد الله.. سيمون تحتفل باليوم العالمى للنساء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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