محمد نجاتي لـ"دوت الخليج": وقعت على مسلسل بليغ حمدي مرتين والميزانية سبب توقف العمل

حل الفنان محمد نجاتي، ضيفًا على موقع "دوت الخليج" الإخباري، لتكريمه عن دوره في مسلسل "ضربة معلم" الذي حقق نجاحًا ونسب مشاهدة عالية.
وقال محمد نجاتي إنه وقع مرتين على عقد مسلسل السيرة الذاتية للموسيقار بليغ حمدي بأجرين مختلفين، لافتا إلى أن العمل توقف بسبب مشاكل إنتاجية وحاجة العمل إلى ميزانية مالية ضخمة.
وأضاف نجاتي: "أنا ضد الكلمات التي تحمل إسفاف ولكن ضد منعها لأنه نوع موسيقى جديد يواكب الزمن الذي نعيش فيه، لأن لكل حقبة زمنية لها الموسيقى الخاصة بها".
وقال محمد نجاتي في ندوة "دوت الخليج": "من المهم جدا تقديم السيرة الذاتية للفنان لأن الجمهور يحب أن يعرف رحلة صعود هذا الفنان حتى وصوله إلى النجومية".
وأضاف نجاتي: "ليس بالضرورة تقديم بعض الجوانب الخفية عن الجمهور ولكن من حق الفنان أحمد زكى أن يقدم على الشاشة بشكل حقيقي حتى يستفيد الجمهور من رحلة كفاحه الطويلة التي كللت بالنجاح ولذلك يمكن أن تقدم قصة مستوحاة من شخصيته".
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