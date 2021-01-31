ديو غنائى لأول مرة.. هيثم شاكر وهيثم نبيل يسجلان كانت غلطة

انتهى الفنان هيثم شاكر والملحن هيثم نبيل من تسجيل أول ديو غنائى يجمع بينهما بعنوان "كانت غلطة" ومن المقرر أن يطرح خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب.

الأغنية من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت مصطفى رؤوف وسيطرح البرومو الخاص بالأغنية خلال ساعات. كان أعلن هيثم شاكر إصابته بفيروس كورونا وكتب عبر فيسبوك "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء وبالصحة فى القريب العاجل. وتصدر هيثم شاكر، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل مصر، بعد حلقته في برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة ON E الفضائية. وقام الفنان هيثم شاكر خلال لقائه ببرنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، بغناء أغنية لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد. وجاءت الأغنية بعنوان "خليييك في البيت.. وبلاش بقى تنطيط.. فيروس ومتفشي خروجات محبكتشي.. إتبطوا محدش ينزل.. وبلاش عيد ميلاد كارفور.. شغلك يخلص اجري وروح يا إما هتاخد الدور".

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