نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:
أعلن المخرج خالد يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إصابته بفيروس كورونا.
فاجأت الفنانة القديرة ميمي جمال الجميع بإعلان خبر اعتزالها المفاجئ، من خلال مداخلة هاتفية في إحدى البرامج بعد مشوار طويل امتدت الى أكثر من 40 عامًا.
وجهت أميرة ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي رسالة لوالدتها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
حلّ الفنان محمد نجاتي، ضيفًا على موقع "دوت الخليج" الإخباري، لتكريمه عن دوره في مسلسل "ضربة معلم" الذي حقق نجاحًا ونسب مشاهدة عالية.
استقبلت الفنانة غادة رجب، مولودتها الأولى والتى أطلقت عليها اسم ليلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن | خالد يوسف يعلن إصابته بـ فيروس كورونا .. غادة رجب تستقبل مولودتها الأولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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