رابعة الزيات تعلن شفاءها من فيروس كورونا

أعلنت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات شفاءها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ونشرت رابعة الزيات صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل للصور والفيديوهات إنستجرام بعد تعافيها، وعلقت عليها قائلة: "أحلى سلبية بالحياة هي النتيجة السلبية لـ #فيروس_كورونا الحمد لله انتصرت في معركتي مع المرض !!".
وأضافت: "شكرًا لكل كلمة حب ،لكل دعاء، لكل سؤال ساعدوني إلى جانب المتابعة الطبيّة والدواء، في تحمّل الأوجاع والوهن والتعب وضيق النفس".
وتابعت: "لقد شفيت من المرض وفي الطريق الى التعافي التام بإذن الله وبفضل محبتكم الكبيرة جدًا، كل الشكر والإمتنان والحب ملاحظة : عيوني نعسانين من آثار المرض".
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