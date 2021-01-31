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رابعة الزيات تعلن شفاءها من فيروس كورونا

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أعلنت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات شفاءها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

ونشرت رابعة الزيات صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل للصور والفيديوهات إنستجرام بعد تعافيها، وعلقت عليها قائلة: "أحلى سلبية بالحياة هي النتيجة السلبية لـ #فيروس_كورونا الحمد لله انتصرت في معركتي مع المرض !!".

وأضافت: "شكرًا لكل كلمة حب ،لكل دعاء، لكل سؤال ساعدوني إلى جانب المتابعة الطبيّة والدواء، في تحمّل الأوجاع والوهن والتعب وضيق النفس". 

وتابعت: "لقد شفيت من المرض وفي الطريق الى التعافي التام بإذن الله وبفضل محبتكم الكبيرة جدًا، كل الشكر والإمتنان والحب ملاحظة : عيوني نعسانين من آثار المرض".

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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