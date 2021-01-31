مي كساب تتألق في كواليس مسلسل اللعبة 2

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها عبر انستجرام بصورة جديدة لها من كواليس مسلسل اللعبة 2. وعلقت مي كساب على الصورة قائلة " نظرة عميقة تحمل معاني كثيرة #اللعبة_2_ليفيل_الوحش". مسلسل «اللعبة 2» بطولة هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف ومي كساب وميرنا جميل، ومن تأليف ورشة كتابة تضم إبراهيم صابر وأحمد سعد ومحمد صلاح خطاب وفادي أبوالسعود ومن إخراج معتز التوني. يشار إلى أن الجزء الأول من المسلسل عُرض على منصة شاهد ثم عرض على قنوات «إم بي سي مصر» خلال رمضان الماضي.

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