يواصل المخرج رؤوف عبد العزيز خلال الفترة الحالية العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد مسلسله الجديد " الطاووس" بطولة النجم جمال سليمان، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.
ووقع اختيار رؤوف على بعض من هذه المواهب من بين عدد كبير من الشباب الذين خضعوا للاختبار، خلال الفترة الماضية، وقد تم البحث عنهم في المعهد العالي للفنون المسرحية وكذلك المهرجانات المسرحية وورش التمثيل، وقد رصد أسماء بنفسه بعدما شاهدها في أكثر من عمل بعيدا عن شاشات التلفزيون، خاصة أن المواهب المختارة لن تشارك في أدوار ثانوية، بل إن المخرج أسند لهم أدوارًا كبيرة للمرة الأولى في الدراما، مراهنًا على أن المسلسل سيكون بداية تحولهم إلى نجوم وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل و وجورج أشرف.
العمل من سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم شخصية محامي مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأس على عقب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفع بـ 5 مواهب شابة للبطولة في مسلسل الطاووس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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