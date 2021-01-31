حلقة فنية لأطفال الخابورة تواجه كورونا بالألوان

صحار ـ الوطن :

أقيمت في ولاية الخابورة حلقة عمل فنية تستهدف استخلاص وعي الأطفال بفيروس كورونا وتكريس طرق الوقاية السليمة من الفيروس بحيث يكون سلوكا يوميا لديهم.

وعبر الأطفال خلال حلقة العمل الفنية التي احتضنتها مدرسة زهرة المدائن في الهواء الطلق مؤخرا تحت شعار (تحدي كورونا بالفرشاة والالوان)عن هذه الجائحة من خلال رسومات فنية بأناملهم الجميلة تحمل العديد من الرسائل التوعوية والإرشادات في قالب فني جميل.

وقالت وفاء بنت سلطان الحوسنية مديرة مدرسة زهرة المدائن: نهدف الى توعية المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي بالإجراءات الاحترازية لمجابهة وباء كورونا وكذلك توعية الطلبة بخطر الوباء والالتزام بالنظافة، وهدفت الحلقة إلى صقل المواهب الطلابية ونشر الحس الفني.

وتضيف (الحوسنية): فكرة حلقة العمل لمنال السعيدية وأمل العبرية معلمات فنون تشكيلية بالمدرسة وتم تنفيذها على ارض الواقع حيث وجدت تجاوبا كبيرا من الجميع ومشاركة رائعة من طلبة المدرسة فقمنا بتجهيز المكان مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الاحترازات الصحية وقدمنا خلال الحلقة مسابقات تفاعلية نفذتها زيانة الخروصية معلمة لغة انجليزية، وشارك في هذا البرنامج رئيسة مجلس أولياء الأمور عائشة القرطوبية والعضوتان فضيلة الحوسنية وليلى المنورية.

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