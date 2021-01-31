“الثقافة والرياضة والشباب” تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية

مسقط ـ “الوطن” :

شاركت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية وذلك بدعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) والذي أقيم عبر الاتصال المرئي. تناول الاجتماع الإعداد للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، وناقش العديد من القضايا والموضوعات الثقافية المشتركة المعنية بالشأن الثقافي للدول العربية، ولعل أهمها مدى التقدم في مراحل إنجاز مشروع مراجعة الخطة الشاملة وتحديثها، كما ناقش الاجتماع أيضا الدورة السابعة لليوم العربي للشعر واستراتيجية تنمية المسرح العربي واستراتيجية تنمية وتطوير المسرح المدرسي في البلدان العربية وتقديم المنصة العربية للثقافة.

كما شاركت الوزارة في اجتماع اللجنة الثقافية العامة الذي أتى بدعوة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، وكذلك مراجعة لوائح وأنظمة العمل الثقافي الخليجي المشترك ومجالات العمل المشتركة بين دول المجلس وعدد من الدول الصديقة والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالشأن الثقافي.

مثل الوزارة في الاجتماعين عبدالله بن محمد الحارثي مديردائرة المنظمات والعلاقات الثقافية عضو اللجنة الدائمة للثقافة العربية وعضواللجنة الثقافية العامة.

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