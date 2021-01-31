جو رعد يروي أسرار طفولته مع رابعة الزيات

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلّ الفنان ​جو رعد​ ضيفاً عبر برنامج “​شو القصة​” مع الاعلامية ​رابعة الزيات​ على قناة ” لنا”، حيث تحدث عن طفولته ورحلة العذاب التي واكبته منذ وفاة والده، وكان في السابعة من عمره.

وكشف رعد كيف تعرّض للتحرش حين كان طفلاً، كما تلقى أكثر من عرض للترويج للمخدرات والسلاح لكنه رفضها.

ثم تحدّث كيف نجح في تحقيق شهرة واسعة في عالم تصفيف الشعر وعن علاقته بالفنانات، مؤكداً ان “الفنانة هيفا وهبي كانت أكرمهنّ”، كما انه في إحدى المرات “رافق الفنانة الامارتية احلام في رحلة ودفعت له ١٠٠ الف دولار اميركي”، كما ذكر أن نجوى كرم دفعت له ٣٠٠٠ دولار لكنه رفضها.

وأكّد رعد أن ” الفنانات تعامله كنجم”، وأن هناك علاقة ممتازة تجمعه بالفنانة ميادة الحناوي وكان من المفترض أن يشاركها بحفل غنائي الا ان الظروف لم تسمح بذلك.