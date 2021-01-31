مي كساب في أحدث ظهور لها من كواليس مسلسل "اللعبة 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة مي كساب، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" بصورة جديدة لها من كواليس مسلسلها الجديد "اللعبة 2".

وعلقت مي كساب على الصورة قائلة " نظرة عميقة تحمل معاني كثيرة #اللعبة_2_ليفيل_الوحش".

يذكر ان مسلسل "اللعبة 2" بطولة هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف ومي كساب وميرنا جميل، ومن تأليف ورشة كتابة تضم إبراهيم صابر وأحمد سعد ومحمد صلاح خطاب وفادي أبوالسعود ومن إخراج معتز التوني.

يشار إلى أن الجزء الأول من المسلسل عُرض على منصة شاهد ثم عرض على قنوات "إم بي سي مصر" خلال رمضان الماضي.

