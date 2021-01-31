مجدي الهواري يستعيد كواليس مضحكة من فيلم "عبود على الحدود"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج مجدي الهواري عن كواليس إحدى مشاهد فيلم "عبود على الحدود" وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "الهواري" ليسرد ما حدث في كواليس تصوير مشهد تدريب ضباط الصاعقة قائلا: ""لدي والحمد لله إلى الآن 27 طفلا بين الإنتاج والإخراج.. "عبود علي الحدود" هو الطفل المدلل والأقرب إلى القلب لأنه الفيلم الأول".

وتابع: "من المواقف اللذيذة واللي فيها كمان كريزة ضحك افتكر يوم التصوير في مدرسة الصاعقة واثناء مشهد مركز التدريب كان المفروض شريف عرفة يشوف تدريبات الصاعقة على طول وإن الباص ده مجرد يوصلنا للساحة علشان نبدء التصوير بعد ما علاء ولي الدين رحمة الله عليه قال أعلي إفيه لما شاف رجال الصاعقة وهما بيتدربوا، طبعًا كلنا ضحكنا وقررنا ناخد المشهد من أول لحظة الوصول وليس من بداية التدريبات".

وأضاف: "مين فاكر الإفيه ده!؟ اللي كان لازم أحمد حلمي وكريم عبد العزيز يمسكوا نفسهم لأن المشهد ده مينفعش يتعاد لأننا لازم نعيد كل تدريبات الصاعقة وده شيء مستحيل، وكنا بدل منقول "ستاند باى" كنا بنقول وقف ضحك، إيه اللي قاله عبود في المشهد ده أول ما شاف تدريبات مدرسة الصاعقة!؟.. كمان هقولكم علي سبب بعض إفيهات الفيلم وازاي جات!! والموقف اللي حافظ يكتبلي".