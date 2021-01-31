نصف مليون مشاهدة لشيماء سيف وليلى زاهر بسبب "في بيتنا روبوت"

يواصل مسلسل "في بيتنا روبوت" تصدر المشاهدات والأكثر تداولا على تريند جوجل بعد عرض الحلقات الأولى منه.



ونجح مشهد يجمع الفنانة الشابة ليلي زاهر مع الفنانة شيماء سيف في مسلسل "في بيتنا روبوت" قائمة الأكثر مشاهدة بموقع "يوتيوب"، من حلقة أمس التي وضعت فيها الروبوت "زومبا" - شيماء سيف - "سارة" - ليلي زاهر - في موقف محرج بعدما سكبت المياه عليها.

المشهد حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من عرض الحلقة.