بصورة من كواليس مافيا.. عباس أبو الحسن يستعيد ذكرياته فى جنوب أفريقيا

استعاد الفنان عباس أبو الحسن، ذكرياته مع فيلم "مافيا"، الذي جسد فيه شخصية "الجزار"، الشهيرة أمام النجم أحمد السقا، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



ونشر عباس أبو الحسن صورة من وراء كواليس تصوير الفيلم في جنوب أفريقيا وعلق قائلًا "عام ٢٠٠١ - كيب تاون - جنوب افريقيا . تصوير فيلم مافيا : الجزار يُلقن جمله الحوارية قبل تصوير المشهد مباشرة من مساعد الإخراج أحمد علاء (أحمد علاء صديقي العزيز واحد اهم مخرجين السينما الحاليين واكثرهم موهبة"



وينتظر عباس أبو الحسن عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بمشاهد المطاردات والأكشن والمغامرات، حول ثلاث شخصيات تعيش في دولة أوروبية بينما يعيش أشقاؤهم في منطقة شعبية بمصر.



فيلم "أشباح أوروبا" تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، في أولى تجاربه الإخراجية بعد أن عمل مساعدا للمخرجين معتز التوني ومحمد ياسين.

