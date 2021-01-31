نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق عمل مسلسل "ورد" يحصل على أإجازة من التصوير بسبب المونتاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت أسرة فريق عمل مسلسل "ورد" بطولة النجمة حنان مطاوع على إجازة لفترة بعد الانتهاء من مونتاج الحلقات التي انتهوا من تصويرها ومن المقرر العودة إلى التصوير خلال أيام في ديكور الحارة وعدد من مواقع التصوير المختلفة.

مسلسل "ورد" هو عمل اجتماعي يشارك فيه عدد كبير من النجوم وأبرزهم حنان مطاوع، أحمد صيام، عايدة رياض، نضال الشافعي، محمد عز، سارة الشامي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف فتحي الجندي ومدير التصوير عزمي الرحماني، ومن إخراج شادي أبو شادي.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، وتتعرض شخصية "ورد" خلاله للعديد من الضغوطات والصعوبات المتتالية، ويكون هناك الكثير من المفاجآت تكشفها حلقات المسلسل.